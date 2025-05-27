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В Британии заявили, что Путин отвергает лесть и запугивания Трампа

Guardian: Путин отвергает лесть и запугивания Трампа
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РИА Новости/Reuters

Российский лидер Владимир Путин отвергает лесть и запугивания президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Путин по-прежнему привержен своим публично заявленным целям и в равной степени отвергает лесть и запугивание Трампа», — говорится в публикации.

Издание добавило, что Путина также не встревожила угроза Трампа в конце апреля ввести вторичные санкции против России.

Незадолго до этого Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. В ответ зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил о риске третьей мировой войны, а сенатор Владимир Джабаров выразил разочарование позицией президента США. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с президентом России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

25 мая агентство Reuters сообщило, что ночью Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. Как заявили официальные лица на Украине, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет.

Впоследствии произошедшее прокомментировал Трамп. Он заявил, что недоволен действиями российского лидера и не знает, «что с ним случилось». Хозяин Белого дома подчеркнул, что всегда ладил с Путиным, но сейчас он «запускает ракеты в города» и этим вызывает недовольство главы США. Трамп также сообщил о возможном введении новых санкций против РФ.

Ранее Трампа обвинили в «преклонении перед Путиным».

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