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Украина передала Вашингтону предложения по прекращению огня

Замглавы офиса Зеленского Брусило: Украина передала США план по прекращению огня
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Vadim Ghirda/AP

Украина передала США предложение о безусловном прекращении огня в зоне СВО. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Брусило в эфире телеканала «Рада».

«Это прекращение огня должно быть безусловным, потому что это даст возможность сесть за стол переговоров. Все другие этапы будут обозначены во время этих переговоров», — заявил украинский чиновник.

Он также допустил, что на следующем этапе переговоров стороны могут продолжить обмен пленными.

27 мая специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог сообщил, что США получили от Украины список условий для заключения мира, но содержание этого списка не уточнил.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились передать друг другу конкретные предложения по прекращению огня и произвести обмен пленных по формуле «1000 на 1000». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

25 мая состоялся третий обмен пленными между Россией и Украиной в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей.

Ранее в Совфеде назвали ключевое условие мирного договора с Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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