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«Нам не до шоу»: в Совфеде назвали ключевое условие мирного договора с Украиной

Сенатор Климов: соглашение с Украиной невозможно без серьезной работы Вашингтона
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Илья Питалев/РИА Новости

Россия готова заключить с Украиной мирное соглашение на любой площадке – дело не в месте подписания документа, а в настрое киевских властей и их европейских кураторов, заявил член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Для заключения договора Вашингтону придется начала провести серьезную работу с фактической украинской властью, заявил он НСН.

Комментируя сообщения о том, что следующий раунд российско-украинских переговоров может состояться в Ватикане, Климов отметил, что этот вопрос вторичен – намного важнее добиться того, чтобы украинская сторона была готова к разговору и не делала из него «очередное шоу».

«Тут не до шоу, надо решать серьезные вопросы, — подчеркнул сенатор. — Мы готовы подготовить меморандум, затем можно приступить к подписанию договора. Но остается вопрос, а с кем подписывать? Уполномочено ли на это украинское государство?»

По мнению Климова, хотя в теории такие нюансы можно «замять», наличие подобных вопросов говорит о том, что Вашингтону необходимо провести серьезную работу с фактической властью на Украине. Важно учитывать, что европейские кураторы Киева ненавидят как Россию, так и нынешнего американского лидера Дональда Трампа, подчеркнул сенатор.

Что касается возможности провести переговоры в Ватикане, то, по мнению Климова, нужно учитывать действующие в отношении России санкции и возможность всех членов делегации въехать в Рим. Без решения этого вопроса и приостановки ограничений на время площадкой для переговоров Ватикан стать не сможет, пояснил он.

«Надеюсь, Трамп эти все вопросы тоже учитывает. Мы не настаиваем на какой-то конкретной площадке, благодарны всем, кто готов помочь в этом вопросе», — заключил он.

Напомним, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта может пройти в Ватикане в середине июня. В Кремле, однако, эту информацию не подтвердили – по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никаких договоренностей на этот счет не было.

Ранее в Госдуме активизацию атак дронов ВСУ на Россию связали с началом переговоров.

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