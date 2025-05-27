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Келлог заявил о получении списка условий для заключения мира от Украины

Келлог: США получили от Украины список условий для заключения мира
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Mariam Zuhaib/AP

Соединенные Штаты получили от Украины список условий для заключения мира. Об этом сообщил специальный представитель американского президента Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Мы получили его от украинской стороны. Нам нужно получить его и от российской стороны. <...> Затем объединим их», — сказал спецпредставитель.

Келлог добавил, что после работы с документами будет организован еще один раунд переговоров. По его словам, он может пройти в Женеве.

21 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ подготовит перечень условий для возможного прекращения огня и передаст его Украине. Другие подробности представитель Кремля озвучивать не стал.

20 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон ожидает от Москвы ее условия по прекращению огня на Украине, чтобы лучше понять намерения президента России Владимира Путина. По его словам, российский лидер подходит к мирному процессу с холодной оценкой затрат и выгод для страны.

Ранее в США объяснили нежелание Украины заключать мир с Россией.

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Переговоры о мире на Украине
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