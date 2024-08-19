РФ окажет гуманитарную поддержку иностранцам с традиционными ценностями

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Помощь будут оказывать иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки». Им смогут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого МВД РФ выдало многодетной семье из США свидетельство о временном убежище в России. Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер приняли решение переехать в Россию на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также некачественного образования. В дальнейшем они рассчитывают получить гражданство России. Проживать семья будет в Московской области.

Ранее казаки привезли в Курскую область 100 тонн гуманитарной помощи.