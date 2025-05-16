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Семья из США раскрыла, что американцам рассказывают о России

Гражданин США Хаффман рассказал, что американцам говорят неправду о жизни в РФ
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Stefano De Grandis/Global Look Press

Многодетные родители из США Дерек и Диана Хаффман в интервью Tsargrad.tv рассказали, что американцам говорят неправду о России. По их словам, многие граждане Штатов до сих пор полагают, что в РФ туалеты на улице, в магазинах нет мяса и сыра, а в регионах все нищие.

«Не пишут, конечно, что русские корешками питаются, но не столько по телевизору, сколько в соцсетях, в той же Х, пытаются выставить все так, словно в России полки пустые. Еще один частый миф из этой линейки: у русских сортир — на улице. <...> Все это курам на смех. У нас в доме шикарный санузел, у всех наших знакомых — тоже, в магазинах навалом еды, ассортимент богатый», — поделился Дерек Хаффман.

Он добавил, что продовольственные магазины в российских городах встречаются на каждом шагу, и при этом «цены просто шикарные».

В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности.

Поддержку оказывают иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки». Им могут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Ранее боксер из США восхитился масштабом празднования Дня Победы в России.

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