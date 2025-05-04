Путин рассказал о важности традиционных ценностей для России

Путин: России без традиционных ценностей просто не будет

Россия утратит свою идентичность, если не будет опираться на свои традиционные ценности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Я просто исходил из того, что если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность», — сказал он.

До этого Путин заявил, что главная задача Национального центра «Россия» — продвигать российские традиционные духовно-нравственные ценности.

Летом прошлого года Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Им смогут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Ранее Лавров заявил, что в мире Россию воспринимают как хранительницу традиционных ценностей.