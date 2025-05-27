Лавров оценил будущее отношений между Россией и Турцией

У российско-турецких отношений будет хорошее будущее. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает РИА Новости.

«Наш диалог будет продолжаться. Я исхожу из того, что у российско-турецких отношений будущее хорошее», — сказал глава МИД РФ.

Фидан при этом подчеркнул, что Турция вместе с Россией обеспечивает мир и стабильность в регионе благодаря долгой истории взаимоотношений.

26 мая Фидан приехал в Москву. В этот день глава МИД Турции и помощник президента России Владимир Мединский обсудили переговорный процесс по Украине.

27 мая президент России Владимир Путин принял Фидана. По информации турецкого внешнеполитического ведомства, российский лидер обсудил с турецким министром развитие событий вокруг конфликта на Украине после переговоров, состоявшихся в Стамбуле.

Ранее в Турции объяснили, почему Россия выбрала Стамбул для переговоров с Украиной.