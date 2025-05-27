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Шойгу заявил, что отношения РФ и КНР не являются военно-политическим союзом

Шойгу: отношения России и Китая превосходят форму военно-политического союза
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Российско-китайские отношения превосходят форму военно-политического союза. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве, пишет РИА Новости.

«Не являясь военно-политическим союзом, российско-китайские отношения превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия», — сказал он в ходе консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

По словам Шойгу, связи между Россией и Китаем крепкие и зрелые. Они помогают противостоять внешнему давлению. Эти отношения, подчеркнул он, «не могут быть принесены в жертву политической конъюнктуре».

Секретарь Совбеза уточнил, что основой российско-китайских отношений является доверительный диалог между президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Также Шойгу заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне и переживают наилучший период за всю историю. Он отметил, что РФ и КНР рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров. По его словам, страны придерживаются принципов уважительного, равноправного и доверительного сотрудничества и оказывают взаимную поддержку по ключевым для обеих сторон вопросам.

До этого директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов заявил, что России и КНР нужно перейти с торгового сотрудничества на инвестиционное и технологическое. По словам востоковеда, самыми успешными отраслями для сотрудничества стран являются автомобилестроение и космос.

Ранее Шойгу высказался о позиции Китая по первопричинам украинского кризиса.

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