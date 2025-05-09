Востоковед оценил перспективы экономического сотрудничества России и Китая

Востоковед Маслов: России и Китаю нужно перейти к инвестиционному сотрудничеству

России и КНР нужно перейти с торгового сотрудничества на инвестиционное и технологическое. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов.

«На мой взгляд, одна из основных проблем российско-китайского сотрудничества — это отсутствие серьезных взаимных инвестиций», — заявил он.

По словам востоковеда, самыми успешными отраслями для сотрудничества стран являются автомобилестроение и космос. Исследователь уточнил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин говоря об «активизации стратегического сотрудничества» имели в виду развитие инвестиций.

Маслов объяснил, что за последнее время в стране был замечен активный рост продаж китайских автомобилей, однако количество совместных с КНР заводов или китайских предприятий на территории страны не наблюдалось. В вопросе сотрудничества в космической сфере, по мнению ученого, уже были слышны намеки на запуски общих космических аппаратов.

«В этой области, думаю, нашим странам просто нужно преодолеть некоторую боязнь. Очень хорошо должно развиваться сотрудничество в области агропромышленного комплекса, в этом очень заинтересованы и Россия, и Китай», — добавил он.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и РФ «закалена огнем и скреплена кровью».