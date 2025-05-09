Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Востоковед оценил перспективы экономического сотрудничества России и Китая

Востоковед Маслов: России и Китаю нужно перейти к инвестиционному сотрудничеству
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

России и КНР нужно перейти с торгового сотрудничества на инвестиционное и технологическое. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов.

«На мой взгляд, одна из основных проблем российско-китайского сотрудничества — это отсутствие серьезных взаимных инвестиций», — заявил он.

По словам востоковеда, самыми успешными отраслями для сотрудничества стран являются автомобилестроение и космос. Исследователь уточнил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин говоря об «активизации стратегического сотрудничества» имели в виду развитие инвестиций.

Маслов объяснил, что за последнее время в стране был замечен активный рост продаж китайских автомобилей, однако количество совместных с КНР заводов или китайских предприятий на территории страны не наблюдалось. В вопросе сотрудничества в космической сфере, по мнению ученого, уже были слышны намеки на запуски общих космических аппаратов.

«В этой области, думаю, нашим странам просто нужно преодолеть некоторую боязнь. Очень хорошо должно развиваться сотрудничество в области агропромышленного комплекса, в этом очень заинтересованы и Россия, и Китай», — добавил он.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и РФ «закалена огнем и скреплена кровью».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами