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Шойгу высказался о позиции Китая по первопричинам украинского кризиса

Шойгу: Китай выступает за устранение первопричин украинского кризиса
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Depositphotos

КНР поддерживает необходимость устранения первопричин украинского кризиса. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«В противовес воинственной риторике Запада Пекин призывает отказаться от эскалации и перейти к поиску решений, направленных на достижение долгосрочного устойчивого мира. Особо ценим, что Китай отмечает необходимость устранения первопричин конфликта», — сказал Шойгу.

Также он отметил, что РФ ценит и благодарна КНР за усилия по поиску мирного решения украинского конфликта.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому.

Он отметил, что западные элиты поставляли оружие Киеву, отправляли своих наемников и советников, готовили украинских военных к войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке. По словам Путина, в качестве целей были намечены как Донбасс, так и Крым, а также другие регионы России.

Российский лидер также подчеркнул, что дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость начать специальную военную операцию.

Ранее в Госдуме высказались о шансах на завершение конфликта на Украине в 2025 году.

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