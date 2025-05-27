Лавров рассказал, что обсуждали Путин и Фидан на встрече в понедельник

Лавров: Путин и Фидан обсуждали украинский кризис на встрече в понедельник

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсуждали кризис на Украине во время встречи в понедельник. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера говорилось на встрече у президента Путина об украинской ситуации, прежде всего в контексте оценок прямых российско-украинских переговоров, которые состоялись в Стамбуле 16 мая», — отметил Лавров.

Российский министр добавил, что Москва признательна за готовность Анкары продолжать оказывать содействие переговорам и мирному урегулированию конфликта на Украине.

До этого Фидан говорил, что выбор Россией Стамбула в качестве переговорной площадки с Украиной свидетельствует о том, что Москва придает большое значение отношениям с Турцией.

Фидан посетил Москву с двухдневным визитом по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.

26 мая турецкий министр встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле и обсудил с ним развитие событий вокруг конфликта на Украине после переговоров в Стамбуле 16 мая.

Ранее глава МИД Польши обратился к Трампу по поводу отсутствия Путина в Стамбуле.