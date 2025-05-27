На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на слова Трампа о введении санкций против РФ

Песков не стал рассуждать об угрозе введения Трампом санкций против РФ
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Эвентуальные рассуждения о том, как на процессе переговоров по Украине отразится введение президентом США Дональдом Трампом новых санкций против России, вряд ли уместны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Здесь какие-то, знаете, как говорят дипломаты, эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — заявил он.

26 мая Трамп раскритиковал действия российского лидера Владимира Путина на Украине и заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на украинской территории.

При этом после разговора американского лидера с российским коллегой газета The New York Times (NYT) писала, что Трамп заявил об отсутствии планов по усилению санкционного давления на Россию.

В конце мая Трамп заявил, что у него есть «красная линия» относительно усилий Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. После ее пересечения США могут выйти из процесса. При этом лидер Соединенных Штатов отказался уточнить, что это за линия.

Ранее Захарова рассказала, как на Западе смеются над Зеленским из-за санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами