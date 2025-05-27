В Кремле отреагировали на слова Трампа о введении санкций против РФ

Песков не стал рассуждать об угрозе введения Трампом санкций против РФ

Эвентуальные рассуждения о том, как на процессе переговоров по Украине отразится введение президентом США Дональдом Трампом новых санкций против России, вряд ли уместны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Здесь какие-то, знаете, как говорят дипломаты, эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — заявил он.

26 мая Трамп раскритиковал действия российского лидера Владимира Путина на Украине и заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на украинской территории.

При этом после разговора американского лидера с российским коллегой газета The New York Times (NYT) писала, что Трамп заявил об отсутствии планов по усилению санкционного давления на Россию.

В конце мая Трамп заявил, что у него есть «красная линия» относительно усилий Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. После ее пересечения США могут выйти из процесса. При этом лидер Соединенных Штатов отказался уточнить, что это за линия.

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