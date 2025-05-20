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Трамп заявил о наличии красной линии по мирным переговорам

Трамп заявил о наличии красной линии по усилиям США в процессе по Украине
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Brian Snyder/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него есть некая красная линия, касающаяся США в мирном процессе по Украине. Об этом он заявил в Белом доме, пишет ТАСС.

«У меня есть определенная [красная] линия, но я не хочу говорить об этом, так как считаю, что это еще больше усложнит переговоры», — сказал он.

Американский президент ранее допускал, что США могут выйти из мирных переговоров.

До этого Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным был достигнут прогресс.

19 мая лидеры двух стран провели телефонный разговор, он длился более двух часов. Каждый из лидеров позитивно оценил переговоры.

Путин отметил, что возобновление переговоров между Россией и Украиной свидетельствует о том, что в целом стороны находятся «на правильном пути».

Ранее Трамп заявил о готовности Ватикана принять переговоры по Украине.

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