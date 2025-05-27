На Западе смеются в лицо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который требует больше санкций против России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Потому что ну куда еще ужесточать-то? 17 пакетов безумия было принято», — подчеркнула она.

До этого украинский лидер говорил, что Россию можно принудить к миру «только силой». Зеленский считает, что на действия Москвы стоит отвечать увеличением санкций, блокированием российских финансов и торговли нефтью.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.