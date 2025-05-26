На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Я не знаю, что с ним случилось»: Трамп осудил Путина и пригрозил новыми санкциями

Трамп пригрозил новыми санкциями против России из-за ее действий на Украине
close
Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Владимира Путина на Украине и заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины.

Президент США Дональд Трамп выразил резкое недовольство действиями российского лидера Владимира Путина на Украине, назвав их «неприемлемыми». Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами в аэропорту Нью-Джерси, сообщает Reuters.

«Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но теперь он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится», — сказал Трамп.

По его словам, он теперь «абсолютно» точно рассматривает возможность введения новых санкции. Ранее глава минфина США Скотт Бессент оценивал существующие ограничения на «6 из 10» и заявлял, что при необходимости администрация готова довести их «до десяти» по шкале жесткости.

Удары по Украине

В последние дни Минобороны России отчиталось о серии крупных ударов по объектам на территории Украины. Так, в ночь на 25 мая российские войска выпустили около 367 ракет и дронов-камикадзе, что стало самым масштабным ударом с начала конфликта.

В числе основных целей — склады с военным грузом в порту Одессы, а также предприятия военно-промышленного комплекса, производящие ракеты, ударные беспилотники, радиоэлектронное оборудование и компоненты для ракетного топлива. Также были атакованы центры радиотехнической разведки и позиции американских зенитных комплексов Patriot.

Для нанесения ударов применялись высокоточные ракеты комплекса «Искандер», а также разнообразные беспилотники и авиация. Удары осуществлялись с использованием средств морского, воздушного и наземного базирования.

Разговор с Путиным

19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который длился более двух часов. В ходе беседы, по словам Трампа, обсуждались вопросы текущей ситуации на Украине и возможности достижения дипломатического урегулирования конфликта.

Трамп охарактеризовал разговор как «очень продуктивный» и отметил, что обе стороны выразили заинтересованность в поиске путей снижения напряженности и прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что существует шанс «чего-то достичь».

Американский лидер также высказался о важности компромиссов и отметил, что введение дополнительных санкций может ухудшить ситуацию, но не исключил возможности введения новых ограничений в будущем, если дипломатические усилия не приведут к результату.

«Если ввести санкции сейчас, можно сделать намного хуже. Но, может быть, настанет время, когда ограничения будут объявлены», — говорил Трамп.

В свою очередь, российская сторона подтвердила готовность к продолжению диалога, но при этом настаивает на соблюдении своих ключевых требований, включая признание Крыма и республик Донбасса частью России и снятие западных санкций, которые Москва считает незаконными и дестабилизирующими.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами