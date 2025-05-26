«Я не знаю, что с ним случилось»: Трамп осудил Путина и пригрозил новыми санкциями

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Владимира Путина на Украине и заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины.

Президент США Дональд Трамп выразил резкое недовольство действиями российского лидера Владимира Путина на Украине, назвав их «неприемлемыми». Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами в аэропорту Нью-Джерси, сообщает Reuters.

«Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но теперь он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится», — сказал Трамп.

По его словам, он теперь «абсолютно» точно рассматривает возможность введения новых санкции. Ранее глава минфина США Скотт Бессент оценивал существующие ограничения на «6 из 10» и заявлял, что при необходимости администрация готова довести их «до десяти» по шкале жесткости.

Удары по Украине

В последние дни Минобороны России отчиталось о серии крупных ударов по объектам на территории Украины. Так, в ночь на 25 мая российские войска выпустили около 367 ракет и дронов-камикадзе, что стало самым масштабным ударом с начала конфликта.

В числе основных целей — склады с военным грузом в порту Одессы, а также предприятия военно-промышленного комплекса, производящие ракеты, ударные беспилотники, радиоэлектронное оборудование и компоненты для ракетного топлива. Также были атакованы центры радиотехнической разведки и позиции американских зенитных комплексов Patriot.

Для нанесения ударов применялись высокоточные ракеты комплекса «Искандер», а также разнообразные беспилотники и авиация. Удары осуществлялись с использованием средств морского, воздушного и наземного базирования.

Разговор с Путиным

19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который длился более двух часов. В ходе беседы, по словам Трампа, обсуждались вопросы текущей ситуации на Украине и возможности достижения дипломатического урегулирования конфликта.

Трамп охарактеризовал разговор как «очень продуктивный» и отметил, что обе стороны выразили заинтересованность в поиске путей снижения напряженности и прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что существует шанс «чего-то достичь».

Американский лидер также высказался о важности компромиссов и отметил, что введение дополнительных санкций может ухудшить ситуацию , но не исключил возможности введения новых ограничений в будущем, если дипломатические усилия не приведут к результату.

«Если ввести санкции сейчас, можно сделать намного хуже. Но, может быть, настанет время, когда ограничения будут объявлены», — говорил Трамп.

В свою очередь, российская сторона подтвердила готовность к продолжению диалога, но при этом настаивает на соблюдении своих ключевых требований, включая признание Крыма и республик Донбасса частью России и снятие западных санкций, которые Москва считает незаконными и дестабилизирующими.