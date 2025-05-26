«Я не знаю, что с ним случилось»: Трамп осудил Путина и пригрозил новыми санкциями

Президент США Дональд Трамп выразил резкое недовольство действиями российского лидера Владимира Путина на Украине, назвав их «неприемлемыми». Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами в аэропорту Нью-Джерси, сообщает Reuters.
«Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но теперь он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится», — сказал Трамп.
По его словам, он теперь «абсолютно» точно рассматривает возможность введения новых санкции. Ранее глава минфина США Скотт Бессент оценивал существующие ограничения на «6 из 10» и заявлял, что при необходимости администрация готова довести их «до десяти» по шкале жесткости.
Удары по Украине
В последние дни Минобороны России отчиталось о серии крупных ударов по объектам на территории Украины. Так, в ночь на 25 мая российские войска выпустили около 367 ракет и дронов-камикадзе, что стало самым масштабным ударом с начала конфликта.
В числе основных целей — склады с военным грузом в порту Одессы, а также предприятия военно-промышленного комплекса, производящие ракеты, ударные беспилотники, радиоэлектронное оборудование и компоненты для ракетного топлива. Также были атакованы центры радиотехнической разведки и позиции американских зенитных комплексов Patriot.
Для нанесения ударов применялись высокоточные ракеты комплекса «Искандер», а также разнообразные беспилотники и авиация. Удары осуществлялись с использованием средств морского, воздушного и наземного базирования.
Разговор с Путиным
19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который длился более двух часов. В ходе беседы, по словам Трампа, обсуждались вопросы текущей ситуации на Украине и возможности достижения дипломатического урегулирования конфликта.
Трамп охарактеризовал разговор как «очень продуктивный» и отметил, что обе стороны выразили заинтересованность в поиске путей снижения напряженности и прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что существует шанс «чего-то достичь».
Американский лидер также высказался о важности компромиссов и отметил, что введение дополнительных санкций может ухудшить ситуацию, но не исключил возможности введения новых ограничений в будущем, если дипломатические усилия не приведут к результату.
«Если ввести санкции сейчас, можно сделать намного хуже. Но, может быть, настанет время, когда ограничения будут объявлены», — говорил Трамп.
В свою очередь, российская сторона подтвердила готовность к продолжению диалога, но при этом настаивает на соблюдении своих ключевых требований, включая признание Крыма и республик Донбасса частью России и снятие западных санкций, которые Москва считает незаконными и дестабилизирующими.