Лавров назвал Зеленского неадекватным руководителем

Президент Украины Владимир Зеленский не является адекватным руководителем, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Если сравнить все доводы, которые звучат из Украины, очевидно, что это неадекватный руководитель. <...> Он указ подписал, запрещающий вести переговоры с Путиным. <...> Сейчас они пытаются его обыгрывать, что это не так на самом деле», — сказал министр.

Он также напомнил, что Зеленский приезжал в Стамбул якобы на переговоры с президентом России, несмотря на их запрет, и обвинял Путина в том, что он не хочет ехать в Турцию.

Лавров добавил, что действия украинского лидера в целом «очень трудно понять», и сложно предсказать, что он будет делать, когда полетит, например, в ЮАР или в Европу.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что вопрос о легитимности Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов по решению конфликта на Украине.

Ранее Лавров назвал оптимальный вариант для Украины, ведущий к мирному договору.