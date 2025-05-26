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В Стамбуле продолжаются закулисные переговоры между Россией и Украиной

РИА: в Стамбуле продолжается закулисный переговорный процесс по Украине
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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия и Украина ведут закулисные переговоры, в том числе обсуждается место новой официальной встречи делегаций двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Стамбуле.

«Ведется закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики. <...> Стамбул, конечно же, удобная, проверенная, заявившая о себе переговорная площадка», — говорится в сообщении.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государств, Россия «приняла запрос к сведению».

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Переговоры в Стамбуле
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