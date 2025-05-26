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В России назвали подходящие для переговоров с Украиной страны

Reuters: в России сочли пять стран подходящими для переговоров с Украиной
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

В России считают пять стран наиболее подходящими для российско-украинских переговоров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным журналистов, для встречи сторон потенциально подходят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция. Авторы материала отметили, что президент России Владимир Путин неоднократно хвалил их за посредничество в прекращении конфликта.

При этом, по информации агентства, Россия не рассматривает Ватикан в качестве потенциальной площадки. Это связано с тем, что Святой Престол является резиденцией католицизма и окружен Италией, членом НАТО и Евросоюза.

«Один из российских чиновников с сарказмом заметил, что лучше Ватикана может быть только Гаага — резиденция Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина», — говорится в материале.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились передать друг другу конкретные предложения по прекращению огня и произвести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

23 мая агентство Bloomberg сообщило, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в конце мая. Однако, по данным журналистов, сроки зависят от готовности Москвы принять Ватикан в качестве посредника.

Ранее в ШОС высказались о переговорах между Россией и Украиной.

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