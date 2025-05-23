В США раскрыли, когда может начаться второй раунд переговоров России и Украины

Bloomberg: второй раунд переговоров РФ и Украины может пройти в конце мая

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в конце мая, однако сроки зависят от готовности Москвы принять Ватикан в качестве посредника. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Европейские чиновники говорят, что ведутся обсуждения роли Ватикана как потенциального хозяина или посредника в переговорах.

Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России присутствовать (на них. – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

В том же материале агентства говорилось, что Россия не заинтересована в привлечении Ватикана к процессу переговоров по Украине, Москва предпочитает продолжение встреч делегаций, начатых в Стамбуле на прошлой неделе.

По данным Bloomberg, российские официальные лица «не планируют», чтобы президент Владимир Путин отправился в Ватикан или «куда-либо еще для переговоров сейчас». Вместо этого, как утверждается, Москва сосредоточена на продолжении технических переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая.

Ранее россияне оценили вероятность мира с Украиной в ближайшие полгода.