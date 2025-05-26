В ШОС высказались о переговорах между Россией и Украиной

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) поддерживает проведение прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом ТАСС заявил заместитель генерального секретаря ШОС Сухэль Хан.

«Это политический вопрос. Но любое решение, где есть мир и стабильность, мы приветствуем», — сказал замгенсека.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились передать друг другу конкретные предложения по прекращению огня и произвести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

23 мая агентство Bloomberg сообщило, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в конце мая. Однако, по данным журналистов, сроки зависят от готовности Москвы принять Ватикан в качестве посредника.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что второй раунд переговоров состоится. Российская сторона работает над меморандумом, отметил министр.

Ранее Песков отметил прогресс на переговорах России с Украиной.