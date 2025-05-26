СМИ: глава МИД Турции планирует встретиться с Мединским

Глава МИД Турции Фидан планирует встретиться с Мединским и Нарышкиным в Москве

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает в ходе визита в столицу РФ провести встречи с советником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Ожидается, что Хакан Фидан будет принят президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется встреча с <...> Владимиром Мединским и <...> Сергеем Нарышкиным», — сказал источник агентства.

Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые прошли 16 мая.

По словам источника, также турецкий министр намерен провести переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и членами Совета директоров Российско-турецкой бизнес-ассоциации.

24 мая в МИД Турции сообщили о планах Хакана Фидана посетить столицу РФ. Дипломат будет находиться в Москве с 26 по 27 мая. Как писали журналисты РИА Новости, во время рабочей поездки министр заявил российскому руководству о поддержке устойчивого урегулирования конфликта на Украине и готовности стать посредником в данном процессе.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ раскрыли основные темы предстоящих переговоров Фидана и Лаврова.