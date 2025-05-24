Раскрыты предложения, с которыми турецкий министр приедет в Москву

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен заявить РФ о поддержке устойчивого урегулирования конфликта на Украине, а также о готовности быть посредником. Об этом РИА Новости сообщил источник в Министерстве иностранных дел Турции.

До этого МИД Турции анонсировал визит Фидана в Россию на следующей неделе. В сообщении ведомства уточнялось, что дипломат будет находиться в Москве с 26 по 27 мая.

В рамках рабочей поездки он рассчитывает провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым. Кроме того, Фидан надеется на беседы с российским министром обороны Андреем Белоусовым и помощником главы государства Владимиром Мединским, который возглавлял делегацию Москвы на переговорах с представителями Киева в Стамбуле.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между российской и украинской делегациями. По окончании переговоров Мединский заявил, что Москва «в целом удовлетворена» результатами беседы.

Ранее были названы страны, мешавшие Украине сесть за стол переговоров.