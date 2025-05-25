В МИД Италии призвали «не сжигать канал с Ватиканом» в переговорах по Украине

Глава МИД Италии: Ватикан еще может стать площадкой для переговоров по Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что Ватикан еще может стать местом проведения переговоров между РФ и Украиной на их заключительном этапе. Дипломат сделал соответствующее заявление в ходе интервью для газеты Corriere della Sera.

«Открытый канал с Ватиканом не должен быть сожжен. Такое место проведения мирных переговоров может оказаться подходящим в конце переговорного пути, а не в его начале», — сказал он.

16 мая в турецком городе Стамбуле состоялись первые за последние три года прямые переговоры представителей Москвы и Киева. Глава российской делегации Владимир Зеленский заявил, что РФ осталась довольна итогами обсуждений.

Спустя три дня президент страны Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. После беседы хозяин Белого дома рассказал, что будущие контакты российской и украинской сторон могли бы состояться в Ватикане. Впоследствии похожее заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

23 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал нереалистичным сценарий проведения второй встречи российской и украинской делегаций в Ватикане. По его мнению, было бы «немножко неэлегантно», если бы две православные страны обсуждали урегулирование конфликта на католической площадке.

Ранее журналисты назвали наиболее вероятное место проведения второго раунда переговоров представителей Киева и Москвы.