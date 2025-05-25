На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Италии призвали «не сжигать канал с Ватиканом» в переговорах по Украине

Глава МИД Италии: Ватикан еще может стать площадкой для переговоров по Украине
close
Depositphotos

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что Ватикан еще может стать местом проведения переговоров между РФ и Украиной на их заключительном этапе. Дипломат сделал соответствующее заявление в ходе интервью для газеты Corriere della Sera.

«Открытый канал с Ватиканом не должен быть сожжен. Такое место проведения мирных переговоров может оказаться подходящим в конце переговорного пути, а не в его начале», — сказал он.

16 мая в турецком городе Стамбуле состоялись первые за последние три года прямые переговоры представителей Москвы и Киева. Глава российской делегации Владимир Зеленский заявил, что РФ осталась довольна итогами обсуждений.

Спустя три дня президент страны Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. После беседы хозяин Белого дома рассказал, что будущие контакты российской и украинской сторон могли бы состояться в Ватикане. Впоследствии похожее заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

23 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал нереалистичным сценарий проведения второй встречи российской и украинской делегаций в Ватикане. По его мнению, было бы «немножко неэлегантно», если бы две православные страны обсуждали урегулирование конфликта на католической площадке.

Ранее журналисты назвали наиболее вероятное место проведения второго раунда переговоров представителей Киева и Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами