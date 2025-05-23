Лавров оценил вероятность переговоров России и Украины в Ватикане

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал нереалистичным сценарий проведения второй встречи России и Украины в Ватикане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин (Конфликта. — «Газета.Ru»)», — сказал Лавров.

По мнению главы МИД РФ, для самого Ватикана будет не очень комфортно принимать делегации двух православных стран.

После недавних телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что будущие контакты российской и украинской сторон могли бы состояться в Ватикане. Позже о готовности Ватикана выступить площадкой для диалога написала американская газета The Wall Street Journal, а также заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Почему Ватикан может стать новым местом для переговоров и что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 16 мая в Стамбуле, став первой очной встречей делегаций за два года. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва осталась довольна итогами обсуждений.

Ранее эксперт объяснил, почему Ватикан не подходит для переговоров РФ и Украины.