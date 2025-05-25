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Стало известно, где вероятнее всего пройдет второй раунд переговоров РФ и Украины

ТАСС: второй раунд переговор РФ и Украины скорее всего пройдет в Стамбуле
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Второй раунд переговоров РФ и Украины, вероятнее всего, пройдет в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

«Ватикан точно не станет местом встречи по ряду причин, в том числе логистических. Самый вероятный вариант на текущий момент — Стамбул», — пояснил источник агентства.

Сообщается, что подробности будут объявлены в ближайшее время.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились передать друг другу конкретные предложения по прекращению огня и произвести обмен пленных по формуле «1000 на 1000». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

25 мая ожидается проведение третьего обмена пленными между Россией и Украиной в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей.

24 мая Москва и Киев передали друг другу по 307 украинских и российских военнослужащих, попавших в плен в ходе боевых действий. Предыдущий обмен прошел 23 мая — тогда РФ и Украина освободили по 270 солдат и 120 гражданских лиц.

Ранее на Западе узнали о преждевременном посте Трампа про обмен пленными.

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Переговоры в Стамбуле
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