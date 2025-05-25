В Кремле заявили о подготовке визита лидера Йемена в РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Йемена Рашидом аль-Алими. Его слова передает «Интерфакс».

«Действительно, такой визит и переговоры в Москве готовятся», — сказал Песков.

24 мая в пресс-службе Совета президентского руководства Йемена сообщили, что лидер страны планирует посетить РФ на следующей неделе. Ожидается, что аль-Алими будет находиться в Москве в период с 27 по 29 мая. В том числе здесь он проведет переговоры с Путиным.

Также на следующей неделе в столицу РФ собирается приехать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Во внешнеполитическом ведомстве республики рассказали, что дипломат посетит Москву с 26 по 27 мая. Он рассчитывает провести встречи с российским лидером, а также министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром обороны Андреем Белоусовым и помощником главы государства Владимиром Мединским.

По данным РИА Новости, в ходе рабочей поездки Фидан заявит руководству РФ о поддержке устойчивого урегулирования конфликта на Украине и готовности стать посредником в этом процессе.

Ранее Путин обратился к лидерам африканских стран.