Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки

Россия и Африка совместными усилиями обеспечат рост связей между государствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме африканским лидерам по случаю с Дня Африки.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание многоплановых российско-африканских связей на благо наших народов, в интересах построения справедливого и демократического многополярного миропорядка», — говорится в телеграмме.

Путин добавил, что Москва неизменно выступает за расширение дружественных отношений с африканскими партнерами. По его словам, об этом свидетельствуют саммиты «Россия — Африка», которые проводились в 2019 и 2023 годах.

Также глава государства отметил, что до конца текущего года планируется провести еще одну конференцию форума партнерства «Россия — Африка». Российский лидер уточнил, что встреча может пройти в одной из африканских стран.

7 мая Путин заявил, что Россия считает контакты с Африкой важными. При этом глава государства подчеркнул, что усиление связей со странами континента является одним из приоритетов внешней политики РФ.

Ранее Путин назвал главного партнера России в Африке.