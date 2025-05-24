Лидер Йемена собирается приехать в Россию

Лидер Йемена Ришад аль-Алими проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в рамках визита в Москву. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Совета президентского руководства Йемена.

«Визит главы Совета президентского руководства в Россию пройдет 27–29 мая, запланирована двусторонняя встреча с президентом Владимиром Путиным», — отметил представитель ведомства.

3 мая Рашад аль-Алими назначил Салема Салеха бен Брейка, министра финансов, новым премьер-министром страны.

В субботу, 3 мая, действующий премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак объявил о своей отставке. Он объяснил это решение невозможностью выполнять свои конституционные обязательства и осуществить изменения в правительстве. Бен Мубарак, который занимал пост премьера с февраля 2024 года, отметил, что столкнулся с множеством трудностей в своей работе. Бен Мубарак занял пост премьер-министра Йемена в начале февраля 2024 года. До этого он работал министром иностранных дел страны.

Ранее армия Израиля атаковала несколько портов в Йемене.