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Экс-сенатор Совфеда заявила о патовой ситуации для Зеленского

Ковитиди: Зеленский загнал себя в угол и может пойти на любые провокации
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Алексей Майшев/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский попал в патовую ситуацию, поэтому может пойти на любые провокации. Об этом заявила РИА Новости экс-сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди.

«Кредиторы Зеленского требуют возврат вложенных средств, ситуация у него патовая: за полученные миллиарды на разжигание военного конфликта с Россией с него однозначно спросят», — пояснила она.

Именно поэтому украинский лидер может идти на любые провокации, пытаясь затянуть мирный процесс, уверена Ковитиди.

Сам же Зеленский заявил, что Украина «работает», чтобы следующий раунд переговоров Москвы и Киева состоялся «как можно быстрее».

После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп заявил, что будущие контакты российской и украинской сторон могли бы состояться в Ватикане. Позже о готовности Ватикана выступить площадкой для диалога написала американская газета The Wall Street Journal и заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Почему Ватикан может стать новым местом для переговоров и что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский придумал, как «заставить» Россию прекратить огонь.

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