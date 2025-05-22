Зеленский утверждает, что с нетерпением ждет нового раунда переговоров

Зеленский: Киев работает, чтобы новый раунд переговоров прошел как можно быстрее

Украина «работает», чтобы следующий раунд переговоров Москвы и Киева состоялся «как можно быстрее». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее», — отметил он.

По словам украинского лидера, Украина якобы не желает «затягивать войну», однако Киев будет готов «к любому развитию ситуации».

Зеленский добавил, что Украина готова к «максимально быстрым шагам — реальному прекращению огня и установлению новой архитектуры безопасности».

22 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия получила от Украины встречный список на обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Договоренности о соответствующем обмене российская и украинская делегации достигли на переговорах в Стамбуле.

После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что будущие контакты российской и украинской сторон могли бы состояться в Ватикане. Позже о готовности Ватикана выступить площадкой для диалога написала американская газета The Wall Street Journal и заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Почему Ватикан может стать новым местом для переговоров и что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков ответил на вопрос о дате обмена пленными с Украиной.