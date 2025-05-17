Названы страны, мешавшие Украине сесть за стол переговоров

Переговоры России и Украины в Стамбуле не прошли впустую, украинская делегация села за стол переговоров, несмотря на давление со стороны европейских стран. Об этом РИА Новости заявил торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.

«Вне зависимости от результатов, важно то, что удалось организовать диалог впервые за несколько лет, несмотря на давление ФРГ, Великобритании и Франции на Украину», — подчеркнул он.

По оценке Сезера, украинский лидер Владимир Зеленский «готовился к очередному шоу» в рамках переговоров.

16 мая в турецком городе Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Кроме того, на встрече присутствовал глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

Ранее в Верховной раде оценили итоги переговоров РФ и Украины.