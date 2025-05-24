В Госдуме высказались о возможности экономического сотрудничества России с США

Депутат Арефьев: экономические связи между РФ и США не будут лучше, чем до СВО

Новые экономические связи России с США вряд ли будут большими, чем это было до начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

По его словам, у России с США никогда не было больших экономических связей, поэтому, если связи будут налажены, то вряд ли они будут какими-то весомыми или большими, чем они были до введения антироссийских санкций.

Парламентарий добавил, что единственное, чего Россия хочет от США, — это отмена как можно большего количества санкций, поскольку в таком случае будет открыт путь для сотрудничества со всем миром.

При этом Арефьев заявил, что выступает категорически против поставок американских самолетов Boeing на российский рынок. Депутат считает, что если Россия получит эти самолеты, она забросит производство собственных.

19 мая президент США Дональд Трамп писал о том, что Россия и Соединенные Штаты могут возобновить торговые отношения после того, как завершится конфликт на Украине. Он отметил, что у Москвы есть желание вести с Вашингтоном крупномасштабную торговлю.

Ранее в США сообщили о желании Трампа сблизиться с Путиным.