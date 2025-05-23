Москалькова назвала небывалым по масштабам обмен пленными между РФ и Украиной

Обмен пленными между Россией и Украиной является небывалым по масштабам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«По результатам Стамбульского переговорного процесса начался небывалый по масштабам обмен пленными», — отметила она.

Москалькова обратила внимание на то, что первыми прибыли гражданские жители Курской области и политзаключенные. История каждого из них «тянет на приключенческий роман или политический триллер», добавила омбудсмен.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила от Киева встречный список на обмен по этой формуле.

Ранее Минобороны РФ показало видео с гражданским населением, освобожденным из украинского плена.