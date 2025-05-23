Минобороны РФ показало видео с гражданским населением, освобожденным из украинского плена

Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденным из плена гражданским населением

Министерство обороны России показало видеозапись с гражданским населением, вернувшимся из украинского плена в результате обмена. Видеоролик предоставлен ведомством.

На кадрах запечатлены мирные жители в салоне автобуса, многие из которых не скрывают слез от долгожданного возвращения домой.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила от Киева встречный список на обмен по этой формуле.

Ранее в России заявили, что Зеленскому некого обменивать по формуле «1000 на 1000».