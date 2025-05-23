В рамках обмена с Украиной в РФ вернулись 270 российских военных и 120 гражданских

Минобороны РФ: Украина вернула 270 военных и 120 гражданских в рамках обмена

Украина вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских в рамках обмена. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области», — отметили в ведомстве.

Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

Сейчас российские военнослужащие и гражданские лица находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации, добавило Минобороны РФ.

Обмен будет продолжен в ближайшие дни.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила от Киева встречный список на обмен по этой формуле.

Ранее в России заявили, что Зеленскому некого обменивать по формуле «1000 на 1000».