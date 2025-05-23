Лавров раскрыл, когда РФ передаст Киеву проект документа об урегулировании

Россия будет готова передать Киеву свой проект документа с условиями урегулирования украинского кризиса после проведения обмена пленными. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты в Стамбуле. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена по принципу «тысяча на тысячу»», — сказал он.

Россия активно работает над проектом документа мирного соглашения, но передан украинской стороне он будет только после обмена пленными.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее в Госдуме рассказали подробности о процессе обмена пленными по формуле «1000 на 1000».