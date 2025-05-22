В Госдуме рассказали подробности о процессе обмена пленными по формуле «1000 на 1000»

Депутат Саралиев: обмен пленными с Киевом будет разбит на несколько дней

Осуществить обмен пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000» в один день невозможно. Об этом заявил в интервью РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

По его словам, процесс обмена будет разбит на несколько дней.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа по обмену пленными между Россией и Украиной ведется достаточно оперативно.

Ранее на Украине заявили о согласовании плана обмена пленными с Россией «1000 на 1000».