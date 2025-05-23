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Источник Reuters сообщил, что обмен пленными между РФ и Украиной еще не завершен

Reuters: обмен пленными между РФ и Украиной пока еще не завершен
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Алексей Куденко/РИА Новости

Процесс обмена пленными между Украиной и Россией продолжается, но еще не завершен. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на украинский военный источник.

23 мая президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что «только что был завершен крупный обмен пленными между Россией и Украиной». По его словам, он вступит в силу в ближайшее время.

По словам Трампа, переговоры между сторонами могут привести «к чему-то серьезному».

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила от Киева встречный список на обмен по этой формуле.

Ранее Лавров рассказал об ошибочном мнении Украины по поводу США.

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