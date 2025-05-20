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Каллас заявила, что Евросоюз усилит давление на Трампа

Каллас: Евросоюз усиливает давление на Трампа, чтобы США ввели санкции против РФ
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Peter Kneffel/Global Look Press

Евросоюз усиливает давление на главу США Дональда Трампа, чтобы Вашингтон ввел против России новые санкции, поскольку его беседа с президентом Владимиром Путиным не привела к прекращению огня на Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает The Independent.

«Мы все согласились и сказали, что если они [Россия] не согласятся на безусловное прекращение огня, как Украина согласилась более 60 дней назад, будут приняты решительные меры. И это то, что мы хотим видеть от всех сторон, которые заявили, что будут действовать соответственно», — отметила Каллас.

До этого портал Axios со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о лидерам ЕС о неготовности Вашингтона вводить санкции против России. Как сообщили источники Axios, некоторые лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, казались «удивленными» или «шокированными».

Ранее Трамп одним словом ответил на вопрос о новых санкциях против России.

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