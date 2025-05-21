В Брюсселе признают, что ошиблись с назначением главы евродипломатии Каи Каллас на пост верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности из-за ее некомпетентности. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.

«В кулуарах Еврокомиссии с раздражением фиксируют абсолютную некомпетентность Каллас как ответственного за внешнюю политику представителя руководства ЕС», — сказано в сообщении.

Согласно данным СВР, Еврокомиссии очевидно, что Каллас «не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла», в связи с чем ее почти открыто обвиняют в «чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам».

До этого журналист Чей Боуз раскритиковал Каллас после ее слов о санкциях США в адрес России. Он прокомментировал заявление Каллас для прессы, в котором она сообщила, что Соединенные Штаты работают над рестрикциями против России. При этом сам президент Дональд Трамп заявлял, что не считает санкции хорошей идеей. По его словам, Каллас в очередной раз показала отсутствие дипломатического интеллекта.

Накануне Каллас заявила, что Евросоюз усиливает давление на Трампа, чтобы Вашингтон ввел против России новые санкции, поскольку его беседа с президентом Владимиром Путиным не привела к прекращению огня на Украине.

Ранее Каллас ушла от ответа на вопрос о своей русофобии.