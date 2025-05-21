На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СВР заявили, что в Европе начали сомневаться в назначении Каллас

СВР: в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением Каллас
close
Johanna Geron/Reuters

В Брюсселе признают, что ошиблись с назначением главы евродипломатии Каи Каллас на пост верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности из-за ее некомпетентности. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.

«В кулуарах Еврокомиссии с раздражением фиксируют абсолютную некомпетентность Каллас как ответственного за внешнюю политику представителя руководства ЕС», — сказано в сообщении.

Согласно данным СВР, Еврокомиссии очевидно, что Каллас «не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла», в связи с чем ее почти открыто обвиняют в «чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам».

До этого журналист Чей Боуз раскритиковал Каллас после ее слов о санкциях США в адрес России. Он прокомментировал заявление Каллас для прессы, в котором она сообщила, что Соединенные Штаты работают над рестрикциями против России. При этом сам президент Дональд Трамп заявлял, что не считает санкции хорошей идеей. По его словам, Каллас в очередной раз показала отсутствие дипломатического интеллекта.

Накануне Каллас заявила, что Евросоюз усиливает давление на Трампа, чтобы Вашингтон ввел против России новые санкции, поскольку его беседа с президентом Владимиром Путиным не привела к прекращению огня на Украине.

Ранее Каллас ушла от ответа на вопрос о своей русофобии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами