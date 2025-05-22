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Политолог объяснил, почему Трамп не стал вводить санкции в отношении РФ

Политолог Крутаков: США не вводят санкции против РФ из-за жестких условий Москвы
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AP/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не стал вводить санкции в отношении РФ, поскольку Москва пригрозила выйти из переговоров. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Леонид Крутаков.

«Можно с уверенностью сказать только одно: на переговорах Трампа и Путина, видимо, со стороны России было выдвинуто условие: любые новые санкции — и мы, мол, прекращаем всякий переговорный процесс. Это следует из заявлений Рубио и самого Трампа. Это единственное, что можно сказать определенно», — отметил эксперт.

Переговоры Путина и Трампа состоялись 19 мая. Их продолжительность превысила два часа. Президент РФ разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио позднее заявил, что Вашингтон оставляет за собой право ужесточить санкции в отношении России, но предпочел бы не прибегать к этой мере в процессе урегулирования украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что Украина намерена попросить ЕС ввести жесткие санкции против России в обход Трампа.

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