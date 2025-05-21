Рубио заявил, что США предпочитают диалог санкциям

Рубио: США могут ввести санкции против РФ, но предпочли бы диалог

США оставляют за собой право ужесточить санкции в отношении России, но предпочли бы не прибегать к этой мере в процессе урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио, передает ТАСС.

В слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США госсекретарь ответил, что американский лидер дал понять, что отчетливо понимает наличие у него варианта ужесточения в случае необходимости санкций против России.

«Он [Трамп] предпочел бы, чтобы они [обе стороны] согласились на мирные договоренности. Это процесс, который сводится к попыткам подтолкнуть их к заключению мирного соглашения», — указал Рубио.

Госсекретарь добавил, что в случае, если процесс мирного урегулирования провалится, то американский лидер отдает себе отчет в возможности введения санкций, разрушительных санкций.

Незадолго до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подхода «перемирие — а там посмотрим» в ходе урегулирования украинского конфликта больше не будет. Глава российского МИД объяснил, что Россия больше не позволит себя обмануть, поэтому ни о каком прекращении огня до переговоров речи быть не может.

До этого Украина и ее западные союзники требовали объявить 30-дневное перемирие, а в обратном случае угрожали введением «разрушительных» санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.