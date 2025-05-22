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Украина попросит ЕС ввести жесткие санкции против России в обход Трампа

Reuters: Украина попросит ЕС ввести жесткие санкции против России в обход США
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Matt Dunham/AP

На следующей неделе Украина попросит Евросоюз рассмотреть новые масштабные санкции против России, направленные на «изоляцию Москвы», поскольку президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения рестрикций. Об этом пишет Reuters.

Речь идет в том числе об аресте российских активов и введении ограничений против покупателей нефти из РФ, говорится в тексте. В документе содержится призыв принять законодательство, которое ускорит изъятие ЕС активов у лиц, находящихся под санкциями, в пользу Украины.

Кроме того, Киев призывает ЕС рассмотреть ряд шагов, чтобы санкции применялись более жестко за пределами политического блока, включая ограничения против иностранных компаний, которые используют его технологии для оказания помощи России, а также «введение вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти».

В материале отмечается, что вторичные санкции, могут ударить по Индии и Китаю, что стало бы важным шагом, на который Европа до сих пор не решалась.

До этого госсекретарь Марко Рубио заявил, что США оставляют за собой право ужесточить санкции в отношении России, но предпочли бы не прибегать к этой мере в процессе урегулирования украинского кризиса.

Ранее журналист уличил Каллас во лжи о санкциях США против России.

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