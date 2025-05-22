Хуситы заявили об обстреле израильского аэропорта

Al Masirah: хуситы заявили об обстреле аэропорта Бен-Гурион в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Отмечается, что операция была предпринята с применением баллистической ракеты «Зульфикар».

Хуситы заявили, что двойная операция военно-воздушных сил с применением двух беспилотников типа «Яффо» была проведена против двух жизненно важных целей в оккупированных Яффо и Хайфе.

Боевики подчеркнули, что атаки против Израиля прекратятся только с прекращением конфликта в секторе Газа и его блокады.

18 мая сообщалось, что хуситы дважды атаковали ракетами израильский аэропорт Бен-Гурион.

В ночь на 18 мая Армия обороны Израиля сообщила, что израильские системы противовоздушной обороны перехватили выпущенную из Йемена ракету.

В последние время хуситы периодически атакуют израильский аэропорт. В ответ на одну из этих атак израильские войска ударили по трем портам в Йемене.

Ранее хуситы рассказали, какие суда будут атаковать в Красном море.