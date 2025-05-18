ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена по Израилю

Израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили выпущенную из Йемена ракету. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«После сирен, которые звучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — отмечается в сообщении.

Перед этим пресс-служба ЦАХАЛ писала о запуске ракеты из Йемена и работе израильских систем ПВО над ее перехватом.

17 мая полеты в столицу Йемена Сану возобновились более чем через неделю после массированных израильских ударов, которые вывели местный аэропорт из строя. По словам главы аэропорта Халеда аль-Шаифа, в результате атаки был разрушен терминал воздушной гавани, а на взлетно-посадочной полосе остались воронки. Также пострадали не менее шести пассажирских самолетов.

11 мая израильская авиация атаковала три порта в Йемене, находящиеся под контролем шиитского военно-политического движения «Ансар Аллах». По данным телеканала Al Arabiya, самолеты нанесли удары по портам Ходейда, Рас-Исса и Салиф в провинции Эль-Ходейда.

6 мая «Ансар Аллах» пригрозило ответить Израилю и США на удары по подконтрольной ему территории. В заявлении также говорится, что руководство движения расценило атаки Израиля на йеменские порты, а также аэропорт Саны, цементные заводы и электростанции как попытку установить блокаду йеменского народа.

Ранее йеменские хуситы заявили об успешном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.