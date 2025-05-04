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Йеменские хуситы заявили об успешном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Al Masirah: хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион
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Reuters

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Ракетные войска провели военную операцию, ударив по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты, она успешно поразила цель», — говорится в заявлении.

Накануне в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве ввели временные ограничения работы из-за падения осколков после попытки армии Израиля перехватить йеменскую ракету.

В марте сторонники йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. По словам представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сарии, при ударе применялась гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2».

До этого хуситы нанесли еще один удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Сария отметил, что вооруженные силы Йемена провели военную миссию. Операция успешно достигла своей цели, подчеркнул представитель вооруженных сил.

Ранее ЦАХАЛ перехватил выпущенную из Йемена ракету.

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