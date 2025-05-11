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Израиль атаковал три порта в Йемене

Al Arabiya: авиация Израиля началу атаку на порты в Йемене
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Amir Cohen/Reuters

Израильская авиация начала наносить удары по трем портам в Йемене, находящимся под контролем шиитского военно-политического движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, израильские самолеты атаковали порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф в провинции Эль-Ходейда. Министерство внутренних дел в сформированном хуситами правительстве подтвердило, что войска Израиля наносят удары по территории региона.

До этого ЦАХАЛ призвал эвакуировать людей из трех портов в Йемене. Речь шла о гаванях Ходейда, ас-Салиф и Рас-Иса.

6 мая «Ансар Аллах» пригрозило ответить Израилю и США на удары по подконтрольной ему территории. В заявлении также говорится, что руководство движения расценило атаки Израиля на йеменские порты, а также аэропорт Саны, цементные заводы и электростанции как попытку установить блокаду йеменского народа.

Ранее хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион.

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