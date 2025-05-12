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Кандидат в президенты Польши высказался об отправке войск на Украину

Кандидат в президенты Польши Навроцкий пообещал не направлять войска на Украину
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Kuba Stezycki/Reuters

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий пообещал не направлять военнослужащих на Украину. Об этом он заявил в ходе теледебатов, пишет РИА Новости.

«Я не пошлю польских солдат на Украину независимо от результатов социологических опросов и общественного мнения», — подчеркнул он.

Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, поскольку занимает пост второй раз подряд.

Незадолго до этого министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии и Испании, а также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после встречи в Лондоне сообщили о планах и далее поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также указали на важность предоставления Украине «гарантий безопасности». По словам министров, это включает в себя «изучение возможности создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил».

10 мая глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что участники «коалиции желающих» достигли прогресса в вопросе отправки воинских контингентов на территорию Украины, чтобы «сдержать любую агрессию» против республики. В то же время он не захотел «опережать обсуждения», которые ведут европейские военные с командующими ВСУ.

Ранее Песков заявил, что отправка европейских войск НАТО на Украину станет новым поводом для конфликта.

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