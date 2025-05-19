Кандидат в президенты Польши пообещал навести порядок на границе с Германией

Навроцкий сообщил, что Польше нужно навести порядок на границе с Германией

Польше необходимо навести порядок с нелегальной миграцией на границе с Германией. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от бывшей правящей партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«На польской западной границе надо навести порядок <…> Беспокоит, что со стороны Германии прибывают нелегальные мигранты», — отметил он.

Навроцкий пообещал, что в случае избрания на пост президента одним из первых его решений будет «прекращение этой тенденции».

Накануне в Польше прошел первый тур голосования на выборах президента. Государственная избирательная комиссия страны уже обработала 100% голосов — во второй тур вышли кандидаты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий.

Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей, а Навроцкому досталось 29,5% голосов. Третье место у представителя «Конфедерации» Славомира Ментцена с 14,8% голосов.

Второй тур выборов состоится 1 июня.

Ранее в Польше назвали опасными украинских мигрантов.