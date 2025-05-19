На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидат в президенты Польши пообещал навести порядок на границе с Германией

Навроцкий сообщил, что Польше нужно навести порядок на границе с Германией
close
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польше необходимо навести порядок с нелегальной миграцией на границе с Германией. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от бывшей правящей партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«На польской западной границе надо навести порядок <…> Беспокоит, что со стороны Германии прибывают нелегальные мигранты», — отметил он.

Навроцкий пообещал, что в случае избрания на пост президента одним из первых его решений будет «прекращение этой тенденции».

Накануне в Польше прошел первый тур голосования на выборах президента. Государственная избирательная комиссия страны уже обработала 100% голосов — во второй тур вышли кандидаты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий.

Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей, а Навроцкому досталось 29,5% голосов. Третье место у представителя «Конфедерации» Славомира Ментцена с 14,8% голосов.

Второй тур выборов состоится 1 июня.

Ранее в Польше назвали опасными украинских мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами